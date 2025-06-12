İstanbul'da cami imamını okla yaraladı! Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor...

Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Gündoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı.Abone ol
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Gündoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.
Tutukluluk halinin devamına karar verildi
Duruşmada söz verilen sanık Gündoğdu, rapora bir şey demeyeceğini, tahliyesini istediğini ifade etti.
Sanık Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.