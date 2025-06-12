BIST 9.570
DOLAR 39,32
EURO 45,75
ALTIN 4.281,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da cami imamını okla yaraladı! Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor...

İstanbul'da cami imamını okla yaraladı! Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor...

Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Gündoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Gündoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Duruşmada söz verilen sanık Gündoğdu, rapora bir şey demeyeceğini, tahliyesini istediğini ifade etti.

Sanık Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası!
Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası!
İsrail Gazze'de sabahtan beri 42 Filistinliyi öldürdü
İsrail Gazze'de sabahtan beri 42 Filistinliyi öldürdü
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!
Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Kene vakaları! İstanbul'da KKKA görüldü mü, sakın çıplak elle dokunmayın
Kene vakaları! İstanbul'da KKKA görüldü mü, sakın çıplak elle dokunmayın
Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor
Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor
DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu
DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu
Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın
Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın
Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı
Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı
Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu! Fenerbahçe mi Los Angeles FC mi?
Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu! Fenerbahçe mi Los Angeles FC mi?
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi '20'li rakamları göreceğiz" dedi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi '20'li rakamları göreceğiz" dedi