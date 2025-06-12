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ABD Özel Temsilcisi Witkoff Erakçi ile görüşecek

ABD Özel Temsilcisi Witkoff Erakçi ile görüşecek

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff pazar günü Umman’da İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüşecek. Witkoff-Erakçi görüşmesinde ABD’nin nükleer anlaşma önerisi ele alınacak.

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ABD’li bir yetkili, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un pazar günü Umman’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmeyi ve İran’ın ABD’nin nükleer anlaşma önerisine verdiği yanıtı görüşmeyi planladığını söyledi.

ABD'NİN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin devam edeceğini söylerken İran pazartesi günü yaptığı açıklamada Tahran’ın "kabul edilemez" bulduğu ABD teklifine karşılık olarak yakında bir karşı teklif sunacağını söyledi.

İran uzun zamandır nükleer silah geliştirmeyi planlamadığını ve sadece atom enerjisi üretimi ve diğer barışçıl projelerle ilgilendiğini söylüyor.

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