BIST 9.570
DOLAR 39,32
EURO 45,75
ALTIN 4.281,05
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan önerdi: Bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz

Fatih Erbakan önerdi: Bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, petrol, su ve dağal gaz kaynaklarının önemli kısmının müslüman ülkelerde olduğunu belirterek "Dolayısıyla Müslüman ülkeler ortak karar alıp ortak hareket edip stratejik maddeleri bir yaptırım gücü olarak kullanmaları halinde bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz." dedi.

Abone ol

Erbakan, Haymana ilçesindeki bir otelde düzenlenen "STK Buluşmaları" kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, bugün Gazze'de Müslümanların açlıktan deniz kaplumbağalarını yemek mecburiyetinde kaldığını söyledi.

Erbakan, bu durumun 2 milyarlık İslam alemi için çok büyük bir zillet olduğunu belirterek, "Bunun mutlaka önlenmesi gerekiyor. Sadece Gazze'de değil dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslümanların kurtarılması, ezilenlerin, mazlumların kurtarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Müslüman 57 ülkenin bir araya gelerek ortak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Erbakan, "Dünya petrolünün 3'te ikisi, doğal gazın yüzde 55'i, dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyumun yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde. Dolayısıyla Müslüman ülkeler ortak karar alıp ortak hareket edip stratejik maddeleri bir yaptırım gücü olarak kullanmaları halinde bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Bu zulmü durdurmaktan başka çaresi kalmıyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda 'Aynı nehrin ayrı kolları gibiyiz. Yeniden Refah'la elbet bir gün buluşmak isteriz' açıklaması vardı, ittifak görüşmeniz var mı?" sorusu üzerine Erbakan, şu cevabı verdi:

"Parlamento seçimine yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif, sinerji oluşturmak ve böylece daha güçlü bir potansiyele sahip olmak bakımından muhafazakar sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların, birlikteliklerin olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması da normaldir. Çünkü seçime daha vakit var. Seçime yakın zamanda bu gibi bir teklifin, oluşumun, çalışmanın olması halinde biz de kapılarımızı tamamen kapatmıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Özel Temsilcisi Witkoff Erakçi ile görüşecek
ABD Özel Temsilcisi Witkoff Erakçi ile görüşecek
Bayraktar'dan Oruç Reis Somali göreviyle ilgili açıklama
Bayraktar'dan Oruç Reis Somali göreviyle ilgili açıklama
Şekerbank ve TESK'ten esnafa özel finansman desteği
Şekerbank ve TESK'ten esnafa özel finansman desteği
KAAN'ın Endonezya'ya satışı İspanyol basınında büyük ilgi gördü
KAAN'ın Endonezya'ya satışı İspanyol basınında büyük ilgi gördü
Antalya Havalimanı'nda tuvalette bulunan bebek, Rus yetkililere teslim edildi
Antalya Havalimanı'nda tuvalette bulunan bebek, Rus yetkililere teslim edildi
Bolu’da ulaşıma yüzde 33 zam
Bolu’da ulaşıma yüzde 33 zam
İstanbul'da cami imamını okla yaraladı! Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor...
İstanbul'da cami imamını okla yaraladı! Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor...
Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası!
Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası!
İsrail Gazze'de sabahtan beri 42 Filistinliyi öldürdü
İsrail Gazze'de sabahtan beri 42 Filistinliyi öldürdü
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!
Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı