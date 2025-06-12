Madleen'deki Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı

İsrail'in Gazze ablukasını delmek isteyen Madleen gemisinde gözaltına alınan 12 kişiden biri olan Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı. Aktivistler Ramle'deki Givon Hapishanesi'nde tutuluyordu.

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İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve 8 Haziran’da Filistin açıklarında durdurulan “Madleen” gemisindeki 12 aktivistten biri olan Şuayb Ordu’nun serbest bırakıldığı açıklandı.

İsrail donanması tarafından alıkonulan Madleen gemisi, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition – FFC) bir parçasıydı. Gemi 8 Haziran'da Filistin açıklarında durdurulmuş, gemideki aktivistler ise 9 Haziran’da karaya çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Aralarında çevre ve insan hakları savunucusu Greta Thunberg’in de yer aldığı aktivistler, İsrail'in Ramle kentindeki Givon Hapishanesi’ne götürülmüştü.

TRT Haber Muhabiri Mücahit Aydemir’in aktardığına göre, Şuayb Ordu’nun da aralarında bulunduğu altı aktivist serbest bırakıldı. Geriye kalan iki aktivistin de 13 Haziran’da serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Aydemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ramle'deki Givon Hapishanesi önündeyiz. İsrail tarafından alıkonulan Madleen Gemisi aktivistlerinden Türk vatandaşı Şuayb Ordu dahil 6 aktivist az önce serbest bırakıldı. Diğer 2 tanesi ise kalacak."