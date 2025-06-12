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Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Kayseri'de 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan sonra hastanelik oldu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi Ekinci yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Resim: 0

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Resim: 1

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