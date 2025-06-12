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Kumbarasını açacaktı! 9 yaşındaki kızın diline bıçak saplandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kumbarasını açacaktı! 9 yaşındaki kızın diline bıçak saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

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Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde yaşayan Ümmügülsüm A, (9), kumbarasını bıçakla açmak istedi. Bu sırada elinden fırlayan bıçak, çocuğun diline saplandı.

Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.

Ümmügülsüm A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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