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Özgür Özel Gaziosmanpaşa işine çok sinirlendi! Aday çıkaran Özel namerttir

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da tutuklanan belediye başkanı yerine AK Partili Eray Akdeniz seçilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel buna çok sert tepki gösterdi. Özel 'Yarın benzer olsun, AK Partiliye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Aday çıkaran Özel namerttir. En yanlış işi sayın Erdoğan yaptı. Tebrik telefonu açmış, kutlamış" dedi. Özgür Özel, Erdoğan hapise girdiğinde İBB meclisinde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen Ali Müfit Gürtuna'nın seçildiğini hatırlattı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi sonrası Manisa'da taziyeleri kabul ederken gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararını eleştiren Özel, ''Bir siyasi partisi genel başkanının 1 dakika bile gözaltında bulunması doğru değildir. Derhal serbest bırakılması gerekir'' dedi. 

Erdoğan neyi tebrik ediyor? 
Özgür Özel, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçilen AK Partili'li Eray Akdeniz'in seçilmesini ve Erdoğan'ın da tebrik telefonu açmasına sert tepki verdi. Özel şunları söyledi:

-''Bir yanlış anlaşılma var 'Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti' diyorlar. Belediye başkanı CHP'li. Doğru olan ona vekalet edecek bir başkanvekili seçmektir. 

-Sırf Meclis çoğunluğu ellerinde diye başkan vekilini kendilerinden seçiyorlar. Bir de Erdoğan başkan vekilini arayıp tebrik ediyor. Neyi tebrik ediyorsun?
-Erdoğan tutuklandığında İBB Meclis'inde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen bir Refah Partili başkanvekili Ali Müfit Gürtuna seçildi. Şimdi sanki AK Parti belediye kazanmış gibi arayıp tebrik ediyor.

-Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na haksızca tutuklama yapıldı. Dakika dakika gösteriyor, ispatlıyorlar. Tutuklamaya itirazın olumlu olmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi.

-Yarın benzer olsun, AK Partiliye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Aday çıkaran Özel namerttir. Çıkarmam ne gerekiyorsa onu yaparım.'' 

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