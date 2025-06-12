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Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binadaki dubleks daireden kamyonlarca çöp çıkarıldı. Mahalle muhtarı çöp biriktiren şahısları daha önce uyardıklarını belirtti. Temizlik sonrası daire ilaçlandı.

Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü - Resim: 1

4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na ihbarda bulunuldu.Kuruldan çöplerin bulunduğu dubleks dairenin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü - Resim: 2

Temizlik çalışması başlatan ekipler, N.Ç. ile M.Ç'nin sahibi olduğu daireden çok sayıda kamyona yüklenen çöpleri çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

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Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü - Resim: 3

Mahalle muhtarı Mehmet Altıntaş, gazetecilere, çevredeki vatandaşların şikayetiyle çöp biriktiren şahısları daha önce uyardıklarını ama sonuç alamadıklarını belirtti.

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Dubleks daireden kamyonlar dolusu çıktı! Şoke eden görüntü - Resim: 4
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