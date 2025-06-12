Fenerbahçe transferde gaza bastı Heung-min Son bombası! Aziz Yıldırım'ın ilk hedefiydi

4 takım Son'un peşinde: Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.