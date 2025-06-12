Fenerbahçe transferde gaza bastı Heung-min Son bombası! Aziz Yıldırım'ın ilk hedefiydi
Leroy Sane'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, Tottenham'dan ayrılması beklenen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son için düğmeye bastı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz seçim aday olduğunda, transfer listesinin başında Son yer almıştı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Jose Mourinho'nun hızlı kanat talimatı doğrultusunda transferde hareket eden Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Heung-min Son için harekete geçti.
4 takım Son'un peşinde: Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Al Hilal ve ülkesi takımlarından talipleri bulunan Son, Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Bu durumda transferde Fenerbahçe için en dişli rakip olarak Almanya devi Borussia Dortmund bulunuyor. İskoç devi Rangers da oyuncuyla ilgileniyor.
Aziz Yıldırım'ın ilk hedefiydi
32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz seçim aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin en başında yer alıyordu. Yıldırım seçilseydi Güney Koreli için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.