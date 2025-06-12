Narin Güran'ın annesinden Yargıtay'a başvuru

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Anne Yüksel Güran'ın avukatları, istinaf başvurusunun reddedilmesi sonrası dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

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Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Anne Yüksel Güran'a ilk derece mahkemesince iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine kararın bozulması talebiyle Yargıtay'a başvuruldu.

VERİLEN CEZALAR HATIRLATILDI

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Yargıtaya gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu.

Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı.

Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

İSTİNAF CEZALARI ONADI

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu.

1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.