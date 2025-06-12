İzmir'de 75 yaşındaki kişi eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.Abone ol
Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında Ömer Mehmet ile eşi Şerife Erdal (70) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğiyle eşi Şerife Erdal'a ateş açtı, ardından aynı silahla evin bahçesinde intihar etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayı duyarak eve gelen oğulları Ali Erdal ve aile yakınları gözyaşı döktü.
Çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.