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Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri adli kontrolle serbest

Kumar oynamaya teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı.

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Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda aralarında sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişilerin de olduğu 12 kişiyi yakaladı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 12 kişini adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

KEYDROP NEDİR?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında yürüttükleri sanal devriye çalışmalarıyla bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.

Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardından oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.

Dijital platformlardaki bu sistem üzerinden kişilerin kumar oynamaya teşvik edildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma makamları harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde ayrıca, dijital oyun içerikli videolarda yer alan bıçak ve silah gibi çok sayıda sanal eşyanın 1 lira ile 10 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği, çeşitli internet siteleri aracılığıyla da kazanılan eşyanın nakde çevrilebildiği tespit edildi.

Yüksek takipçiye sahip şüpheli F.K'nin bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde eşya kazandığı, bunların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği belirlendi.

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