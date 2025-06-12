Altının kilogramı 4 milyon 285 bin liraya çıktı

ABD ve Çin'in gümrük tarifeleri konusunda uzlaştı. Ancak bundan sonraki süreç belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar da güvenli limanı tercih ediyor.

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Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 285 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek 4 milyon 285 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 285 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI 237,80 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira, işlem miktarı ise 237,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira olarak gerçekleşti.