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TBMM'nin yeni meclis başkanvekilleri belli oldu

TBMM'nin yeni meclis başkanvekilleri belli oldu

28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeler ve idare amirleri seçildi. AK Parti'den Bekir Bozdağ, CHP'den Tekin Bingöl, MHP'den Celal Adan, DEM Parti'den ise Pervin Buldan Meclis Başkanvekili oldu.

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TBMM Genel Kurul’unda 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirleri için seçim yapıldı.

Meclis Başkanvekilleri CHP'den Tekin Bingöl, MHP'den Celal Adan, AK Parti'den Bekir Bozdağ, DEM Parti'den ise Pervin Buldan oldu.

Katip üyelikler için CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter seçildi.

İdare Amirleri ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu oldu.

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