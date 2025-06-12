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Fenerbahçe, 15 milyon euroyu o transfer için gözden çıkardı

Fenerbahçe, 15 milyon euroyu o transfer için gözden çıkardı

Ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kiralayan Fenerbahçe, transferi bitirmeye yakın. Fenerbahçe, 15 milyon euro ile Paris Saint-Germain'ı ikna edecek.

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Süper Lig devi Fenerbahçe, gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

15 MİLYON EURO MASADA

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro gelir bekliyordu. Fenerbahçe, yaptığı pazarlıklarla bu rakamı 15 milyon euroya indirmeyi başardı.

Oyuncuya Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de tekliflerin olduğu bildirildi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi fakat son anda transferin değişkenlik gösterebileceği de vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyu kesin olarak yollamak isteyen Paris Saint-Germain, Skriniar'a ay sonuna kadar karar vermesi gerektiğini iletti.

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