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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faciayla sarsılan ülkeye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faciayla sarsılan ülkeye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının düşmesi sonucu 204 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde Air India'ya ait yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun binasına düşmesi sonucu yaşanan facia nedeniyle Hindistan'a başsağlığı diledi.

ERDOĞAN: HİNDİSTAN'A, TÜRK MİLLETİ ADINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

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