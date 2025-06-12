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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'taki uygulamayı denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'taki uygulamayı denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'taki geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Esenyurt'ta eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Uygulama, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlar ve motosikletlerdeki sürücülerin belgeleri kontrol edildi, araçlarda da arama yapıldı. Hassas burunlu köpeğin de katıldığı uygulamaya, havadan helikopter de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri denetlemek için Doğan Araslı Bulvarı'ndaki uygulama noktasına geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla, tüm birimleriyle kentin her sokak, cadde ve köşesinde uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Bugün de İstanbul'un en yoğun nüfusuna sahip olan Esenyurt'ta 55 noktada, 190 ekip ve 791 personel ile huzur nöbetinde olduklarını aktaran Yıldız, "Esenyurt'tan huzura düşman olan kişilere karşı mesajımız nettir. Suç işleyenler bilmelidir ki yolun sonu mutlaka bizler olacaktır. Bizim amacımız sokaklarda görünmek değil, bir güven vermektir. Bizimle beraber uygulamalarda görev alan fedakar meslektaşlarıma, İstanbul halkımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yıldız, açıklamanın ardından uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, çocuklara da oyuncak verdi.

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