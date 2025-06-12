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İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes için Katar'a müzakere heyeti göndermeyi görüşecek

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes için Katar'a müzakere heyeti göndermeyi görüşecek

İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmelerinde yaşanan yeni gelişmeler ışığında Katar'a müzakere heyeti göndermeyi görüşeceği bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmenin ardından konuya ilişkin nihai kararını verecek.

İsrail güvenlik kabinesinin, ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelerde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bu akşam toplanacağı ve toplantıdan çıkan karara göre Katar'a müzakere heyeti gönderebileceği aktarıldı.

Arabulucu ülkelere İsrail'in son teklif için yanıtını ilettiği ve Hamas'ın cevabının beklendiği öne sürüldü.

- Netanyahu, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu, 10 Haziran'da yayınladığı video mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun, konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı yaptığı bildirilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile hafta başında yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını talep ederek "Bunu bitir." dediği aktarılmıştı.

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