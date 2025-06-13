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GOP Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, CHP'nin MHP'ye yaptığı teklifi açıkladı

GOP Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, CHP'nin MHP'ye yaptığı teklifi açıkladı

aziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan belediye başkanvekili seçiminde Eray Karadeniz göreve geldi. Karadeniz, seçim öncesi bazı CHP’lilerin MHP’lilerle temasta bulunup AK Partili bir başkan olmasın, MHP’den olsun diye temaslarda bulunduğunu kaydetti. Hadi Özışık, Eray Karadeniz ile yaptığı görüşmenin detaylarını tv100'de anlattı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontrolündeki Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Hakan Bahçetepe'nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Eray Karadeniz 16'ya karşı 21 oy alarak belediyenin başına geçti.

Karadeniz’in göreve gelmesi sonrasında çıkan kimi tartışmalar ve iddiaları gazeteci Hadi Özışık, Gaziosmanpaşa’nın belediye başkanvekili Eray Karadeniz’e sordu.

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programda Karadeniz’in yanıtlarını paylaşan Özışık önemli açıklamalar kaydetti.

“BU BİR İLK DEĞİL”

Hadi Özışık’ın açıklamaları şu şekilde:

"Eray Karadeniz’le bugün 2-3 kez görüştüm. Karadeniz’in başkanvekili olarak tekrar geçici olarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olması Türkiye’de bir ilk değil.

“KARADENİZ’E ‘CENTİLMENLİK TEKLİFİ’Nİ SORDUM”

Eray Karadeniz’e ‘Size CHP’den herhangi bir centilmenlik’ teklifi geldi mi?” diye sordum. ‘Hayır’ dedi.

“BAZI CHP’LİLER MHP’YE O TEKLİFLE GİTMİŞLER”

Üzerine Karadeniz kendisinin belediye başkanvekili olmasın diye, bazı CHP’lilerin MHP’lilerle temasta bulunup AK Partili bir başkan olmasın, MHP’den olsun diye temaslarda bulunduğunu kaydetti.

DİLAN POLAT İDDİALARINA YANIT

Bunun dışında kendisi için kullanılan suçlamalardan “karaparacı” ifadelerini de sordum ve Dilan Polat’la nasıl bir bağlantısının olduğunu sordum. Karadeniz, “Ben avukatım ve müdafiyim. Dilan Polat’la tek bağlantım budur.” dedi.

GOP Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, CHP'nin MHP'ye yaptığı teklifi açıkladı - Resim: 0
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde üyeler oylarını kullandı. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılan görev teslim töreniyle Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı Eray Karadeniz (solda), görevi Erdoğan Yıldırım Özçelik'ten (sağda) devraldı.

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