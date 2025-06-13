ABD Başkanı Trump: İsrail'in saldırısını önceden biliyordum

İsrail'in gece yarısı İran'ı vurmasının ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, "İsrail'in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz." dedi.Abone ol
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Saldırıya dahil değiliz" çıkışının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.
"İsrail'in saldırısını önceden biliyordum" diyen Trump, saldırıya rağmen İran'la nükleer görüşmelerin aksamadan devam etmesi gerektiğini söyledi.
Saldırıya ABD'nin dahil olmadığını savunan Donald Trump şöyle konuştu: İran nükleer bombaya sahip olamaz.
Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var."
Trump saldırıdan saatler önce "İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek" açıklaması yapmıştı.
"Gerekirse İsrail'i savunacağız"
Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.
Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.