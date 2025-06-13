ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı

Gazeteci Ersoy Dede'nin X hesabında paylaştığı videoya göre, Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın ters kelepçeyle gözaltına alınması ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın, İç Güvenlik Bakanı Kristi Lynn Arnold Noem’in basın toplantısında yaşandığı belirtildi.

Abone ol

İddiaya göre Senatör Padilla, kimliğini açıklamadan basın toplantısı devam ederken salona girdi ve bakanı protesto etmeye başladı. Padilla’nın ani çıkışı üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

Senatör olduğunu söyledi, fakat...

Koruma ekipleri, Padilla'yı yere yatırıp ters kelepçe takarak müdahalede bulundu. Padilla olay sırasında senatör olduğunu belirtse de güvenlik güçleri gözaltı işlemine devam etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre senatör, yere yatırılarak dizle baskı uygulanan bir şekilde uzaklaştırıldı.

Amerikan tarihinde bir ilk

Yaşanan olay, bir senatörün görev başındayken bu şekilde gözaltına alınması açısından ABD tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor.