Hamaney'den İsrail'e sert sözler: Kendilerine acı ve karanlık son hazırladılar

İsrail İran'a yönelik başlattığı saldırıyla yine tüm dünyada endişe yarattı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran’a yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben yayınladığı mesajda, "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" dedi.

Abone ol

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından halka hitaben mesaj yayınladı.

Hamaney mesajında İran halkına seslenerek, "Siyonist rejim, sabah erken saatlerde, kirli ve kanlı ellerini aziz vatanımızda yeni bir cinayete bulaştırarak şeytani doğasını sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu rejim, ağır bir cezayı beklemelidir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Allah’ın izniyle, İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü silahlı kuvvetleri bu saldırının cevabını mutlaka verecek ve onları rahat bırakmayacaktır. Bu saldırıda bazı komutanlarımız ve bilim insanlarımız şehit oldu.

Ancak onların yerini alacak olanlar, görevlerini hiç vakit kaybetmeden sürdürecektir. Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırlamış oldu ve bu kaçınılmaz son, eninde sonunda onu bulacaktır" açıklamasında bulundu.

İran uygun şekilde karşılık verecektir

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu sabah erken saatlerde İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve uygun şekilde karşılık verecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu sabah erken saatlerde İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu sabah, siyonist rejim tarafından başkent Tahran da dahil olmak üzere bazı yerleşim yerlerine saldırılar düzenlenmiş ve birçok sivil ile birlikte bilim insanlarımız ve askeri yetkililerimiz şehit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasında açık bir aykırılık teşkil ettiğini belirterek, BM’nin 51. maddesi uyarınca İran’ın meşru savunma hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, "İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliği ve egemenliği söz konusu olduğunda gerekli gördüğü şekilde ve tüm gücüyle yanıt verecektir. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve uygun şekilde karşılık verecektir" denildi.

BM Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunulan açıklamada, siyonist rejimin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemleri karşısında acil ve etkili önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca BM Genel Sekreteri’nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, başta bölge ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olmak üzere, tüm barış yanlısı ülkelerden saldırıyı kınamaları ve İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilemeleri istendi. Ayrıca, saldırının ABD’nin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Bu eylem, ABD’nin desteği olmadan mümkün değildir. Bu nedenle ABD de yaşanacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İranlı komutanlar öldürüldü

İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda ölen üst düzey isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile nükleer tesislerde çalışan bilim insanlarının da yer aldığı öğrenildi.