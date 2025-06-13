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36 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 36 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden, aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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