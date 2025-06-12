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BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim

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BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim

Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) eski oyuncusu Metin Keçeci, icralık olduğunu, Pazartesi günü evini boşaltacağını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirerek gözyaşları içinde kaldı.

BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde uzun yıllar sahne alan ve tanınan simalarından biri olan Metin Keçeci, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle büyük bir dramın içine sürüklendiğini açıkladı. 

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BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim - Resim: 2

Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada icralık olduğunu, Pazartesi günü evini boşaltmak zorunda kalacağını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirdi.

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BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim - Resim: 3

Sanat camiasında ve izleyici nezdinde sempatik tavırları ve başarılı performanslarıyla bilinen Metin Keçeci'nin bu durumu, sevenlerini ve kamuoyunu şok etti. Keçeci, açıklamasında gözyaşları içinde “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” dedi. Keçeci içine düştüğü çıkmazı anlatarak, geçim sıkıntısı çektiğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti. Evinin icra yoluyla boşaltılacak olması, sanatçının son sığınağının da elinden alınması anlamına geliyor.

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BKM oyuncusu icralık oldu: Evimi boşaltacağım intiharın eşiğindeyim - Resim: 4

"Pazartesi günü evimi boşaltacağım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiren Keçeci, özellikle intiharın eşiğine geldiğini ifade etmesiyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sanatçının bu çağrısı, toplumda sanatçıların yaşadığı zorluklar ve güvencesizlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

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