Irak, İsrail'in İran'a saldırının ardından hava sahasını kapattı

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı; bölgede askeri ve diplomatik tansiyon hızla yükseliyor.

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İsrail'in bu sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran’a yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından, bölgedeki tansiyon hızla tırmanıyor. Saldırıya tepki olarak Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını ve ülkedeki havalimanlarında uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca ülkedeki tüm sivil ve ticari hava trafiği durduruldu. Yetkililer, gelişmeleri yakından izlediklerini ve güvenlik değerlendirmelerine göre yeni adımlar atılacağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlattığını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise saldırının İran’ın nükleer programını hedef aldığını ve “tehlike ortadan kalkana dek” operasyonların süreceğini söyledi. İsrail Ordu Radyosu, İran Devrim Muhafızları’na ait komuta merkezlerinin de hedef alındığını bildirdi.

Tahran’ın batısı ve kuzeydoğusunda art arda patlamaların duyulduğu saldırıda, İran’ın nükleer programında görev alan bazı üst düzey isimlerin hedef alındığı belirtiliyor. İsrail ordusu ise saldırıların “önleyici, birleşik ve kesin” nitelikte olduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıya ABD’nin dahil olmadığını belirterek, “Amerikan personeli ve çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı tüm önlemler alınmıştır,” dedi.

Bölgedeki gerilim sürerken, hava sahasını kapatan Irak'ın yanı sıra çevre ülkelerde de alarm seviyesi yükseltildi. Uluslararası toplum ise, taraflara itidal çağrısı yaparak, olası geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için diplomatik kanalların işletilmesini istiyor.