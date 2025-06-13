Danla Bilic estetik harcamasını ilk kez açıkladı! Güzelliğinin bedelini duyanlar inanamadı

"Popo ameliyatımı düzelttirmek için..."

"Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim. Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım," diyen Bilic, estetik sürecinin düşündüğünden daha meşakkatli ve maliyetli olduğunu belirtti.