Danla Bilic estetik harcamasını ilk kez açıkladı! Güzelliğinin bedelini duyanlar inanamadı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, estetik sayesinde büyük değişim yaşayan isimlerden biri oldu. Birçok kez estetik operasyon geçiren Danla Bilic, bu operasyonlar için kaç para harcadığını açıkladı. Danla Bilic sadece popo ameliyatını düzelttirmek için 70 bin dolar ödemiş. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta baştan yaratıldı. Mide ameliyatıyla başlayan fiziksel dönüşüm süreci, yıllar içinde sayısız estetik müdahale ile devam etti. Bilic, katıldığı Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın "Hitmakers" programında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde kaburgasına kadar çıkan kalça dolgusu nedeniyle dördüncü kez ameliyat masasına yattığını anlatan Danla Bilic, güzellik uğruna yaklaşık 11 milyon 800 bin TL (300 bin dolar) harcadığını söyledi.
"Popo ameliyatımı düzelttirmek için..."
"Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim. Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım," diyen Bilic, estetik sürecinin düşündüğünden daha meşakkatli ve maliyetli olduğunu belirtti.
Danla Bilic, geçmişte yaptırdığı vücut dolgularının zamanla kaydığını ve bunu düzeltmek için çeşitli operasyonlar geçirdiğini de açıkladı.