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Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının en güçlü şekilde kınandığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

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TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bunun, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi.

Diplomatik yolu kapattı
Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediği ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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