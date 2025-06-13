İsrail İran'ı vurdu altın fiyatları uçtu! Tarihi rekora çok az kaldı ons ve gram için bomba tahmin
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Altının ons fiyatı da yeni günde tarihi rekoru olan 3 bin 500 dolara yaklaştı.
Orta Doğu'da artan gerilimlerin İran'ın karşılık vermesiyle daha da tırmanabileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara olan talebi güçlendirdi.
Altının ons fiyatı son 3 iş gününde de yükselirken, yeni günde tarihi rekoru olan 3 bin 500 dolara yaklaştı.
Altının ons fiyatı 3 bin 445 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolarda dengelendi.Dolar endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 98,2 seviyesinde bulunuyor.
Altının gram fiyatı da 4 bin 300 lirayı aşmış durumda...
Gram altın 4.340, çeyrek altın 7.055, cumhuriyet altını 28.132, yarım altın 14.109 liradan işlem görüyor.