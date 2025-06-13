BIST 9.186
DOLAR 39,43
EURO 45,51
ALTIN 4.340,63
HABER /  DÜNYA

Netanyahu durmayacağını açıkladı! 'Yükselen Aslan' operasyonu sürecekmiş

Netanyahu durmayacağını açıkladı! 'Yükselen Aslan' operasyonu sürecekmiş

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

Abone ol

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

Yükselen aslan operasyonu
İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu. Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.

İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!
İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!
Bayramda 40 binden fazla otobüs seferi denetlendi, firmalara 25,8 milyon lira ceza kesildi
Bayramda 40 binden fazla otobüs seferi denetlendi, firmalara 25,8 milyon lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla ilgili konuştu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla ilgili konuştu
Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
İsrail'in İran'a saldırısı! AJet 3 ülkeye uçuşlarını iptal etti
İsrail'in İran'a saldırısı! AJet 3 ülkeye uçuşlarını iptal etti
Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı
Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı
İsrail sadece havadan bombalamamış deniyor ki MOSSAD gizlice İran'a sızmış ve...
İsrail sadece havadan bombalamamış deniyor ki MOSSAD gizlice İran'a sızmış ve...
Gazze için ateşkes tasarısı Birleşmiş Milletler'den geçti
Gazze için ateşkes tasarısı Birleşmiş Milletler'den geçti
Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi
Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüstü etti! Dolar ve Euro son fiyat
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüstü etti! Dolar ve Euro son fiyat
İsrail hava yolu şirketi El Al'dan İran'ın olası misillemesine hazırlık
İsrail hava yolu şirketi El Al'dan İran'ın olası misillemesine hazırlık