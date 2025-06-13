Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi

Tottenham'ın yıldızı ve Jose Mourinho’nun eski öğrencisi Heung-min Son, Portekizli çalıştırıcının özel isteğiyle Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi.

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Yeni sezon kadrosu için çalışmalara başlayan Jose Mourinho, iki yıldızı gözüne kestirdi. Mourinho, transfer görüşmesini İngiltere'de gerçekleştirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham’da birlikte çalıştığı ve her fırsatta övgüler yağdırdığı eski öğrencisiyle Fenerbahçe’de yeniden buluşma talebini Ali Koç’a iletti.

İngiltere'de olan Portekizli çalıştırıcı ve yönetim, Londra'da yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heung-min Son ve Mourinho'nun aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor olması da işi kolaylaştırabilir.





Öte yandan Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a da teklif yaptı.





Santos altyapısında yetişen Neymar, 2013-2014 sezonu başında 88 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Paris Saint-Germain, 2017-2018 sezonu başında Neymar için 222 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.