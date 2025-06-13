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Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi

Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi

Tottenham'ın yıldızı ve Jose Mourinho’nun eski öğrencisi Heung-min Son, Portekizli çalıştırıcının özel isteğiyle Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi.

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Yeni sezon kadrosu için çalışmalara başlayan Jose Mourinho, iki yıldızı gözüne kestirdi. Mourinho, transfer görüşmesini İngiltere'de gerçekleştirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham’da birlikte çalıştığı ve her fırsatta övgüler yağdırdığı eski öğrencisiyle Fenerbahçe’de yeniden buluşma talebini Ali Koç’a iletti.

İngiltere'de olan Portekizli çalıştırıcı ve yönetim, Londra'da yıldız oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heung-min Son ve Mourinho'nun aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor olması da işi kolaylaştırabilir.

Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi - Resim: 0

Öte yandan Fenerbahçe, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a da teklif yaptı.

Fenerbahçe atağa kalktı Mourinho 2 yıldızı gözüne kestirdi - Resim: 1

Santos altyapısında yetişen Neymar, 2013-2014 sezonu başında 88 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Paris Saint-Germain, 2017-2018 sezonu başında Neymar için 222 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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