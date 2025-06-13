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İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!

İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!

İsrail ile İran arasındaki tansiyon bu sabah saatlerinde tavan yaptı. İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırılarda birçok farklı şehir hedef alındı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin de hedef alındığı saldırılarda üst düzey kritik isimler hayatını kaybetti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Hamaney'in danışmanı ve 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Gece saatlerinde başlayan İsrail'in İran saldırıları dünyayı resmen ayağa kaldırdı. İsrail'in 5 farklı şehirde düzenlediği hava saldırılarında kritik isimlerin de hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Devrim muhafızları ordusu komutanı hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

2010'da suikast girişiminden kurtulmuştu

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu! - Resim: 0

(İran medyası öldürülen üst düzey kişileri açıkladı)

İran genelkurmay başkanı öldürüldü

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu! - Resim: 1

İsrail'in iran saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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