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Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama

Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama

SİVAS'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas deprem korkusu yaşadı. Saat 10.26'da meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde oldu. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olan olarak açıklandı. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama - Resim: 0

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı ve merkez üssünün Gürün ilçesi Eskihamal olduğunu duyurdu. 
Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama - Resim: 1

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