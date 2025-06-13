İsrail sadece havadan bombalamamış deniyor ki MOSSAD gizlice İran'a sızmış ve...

İSRAİL'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı ile birlikte 6 bilim insanı öldürüldü. Bu bilim insanlarının evlerinde öldürüldüğü söyleniyor. Amerikan Axios, üst düzey kaynaklarına dayanarak, İsrail'in sadece havadan değil, MOSSAD ile İran içine gizli operasyonlar yaptığını açıkladı. İddiaya göre de hedef bu bilim insanları ve kritik noktalardı.

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İSRAİL'in dün gece İran'a düzenlediği saldırının yankıları devam ediyor. Saldırıya ilişkin ABD medyasında ilginç iddialar var. Bunlardan en dikkat çekici olanı, İsrail'in gizli örgütü MOSSAD'a dair oldu. İsrail'in 200 uçakla havadan bombardıman yaptığı saatlerde karadan da İsrail istihbarat örgütü Mossad, timleriyle ülkeye sızmış.

Mossad İran'ın içine sızmış

İddiayı gündeme taşıyan Amerikan Axios sitesi oldu. BBC'nin de yer verdiği iddiaya göre üst düzey bir İsrailli yetkilisi yoğun hava saldırıları dışında, MOSSAD'ın İran içine çeşitli gizli sabotaj operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.

6 bilim insanı evlerinde öldürüldü

İsrail'in saldırılarında İran'ın nükleer programını yürüten 6 bilim insanı evlerinde öldürüldü. Bu bilim adamlarının hava operasyonu dışında Mossad tarafından öldürülmüş olabileceği söyleniyor.

Öldürülen bilim insanları kimdi?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, bu bilim insanları farklı kentlerde bulunuyor. Öldürülenler Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanlarıydı.

İsrail daha önce de öldürmek istemiş

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.