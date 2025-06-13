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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yörik saldırılarına tepki göstererek "Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi." diyerek "hukuksuz saldırıları" kınadı.

"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz." diye açıklama yapan Çelik, "Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

"SOYKIRIMCI EYLEMLER"

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırganlığının tüm dünya için tehdit olduğunu dile getiren AK Parti Sözcüsü, "Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır." diye kaydetti.

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