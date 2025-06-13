İsrail'in İran saldırısı... Çin ve Rusya tavrını belli etti! Peş peşe açıklamalar

Rusya ve Çin'den İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin peş peşe açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise, "İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerine karşıyız" ifadesini kullandı.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin sürekli bilgi verildiğini kaydeden Peskov, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığının, Putin'in talimatıyla yakında İsrail ile İran arasındaki durum konusunda ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti.

Çin: İsrail’in eylemlerine karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "İsrail’in İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerine karşıyız" dedi.

Jian, yaptığı açıklamada, "Bölgede aniden yükselen gerilim kimsenin çıkarına değildir. Çin, ilgili tüm tarafları daha fazla tırmanışa yol açacak adımlardan kaçınmaya ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik edecek yönde hareket etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.