Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı?

İRAN MÜZAKEREDEN ÇEKİLDİ

Saldırının ardından İran, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerden çekildiğini duyurdu. İsrail de İran'ın 100'den fazla drone ile saldırı düzenlediğini, misillemelere hazır olduklarını bildirdi.