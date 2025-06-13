Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı?
İşgalci İsrail ordusu gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ı vurdu. Nükleer tesislerin hedef alındığı saldırıda İran'ın çok sayıda üst düzey komutanı da hayatını kaybetti. İran saldırıya karşılık vereceğini açıklamasının ardından her iki ülkenin de askeri gücü araştırılmaya başlandı. Peki İsrail ordusu mu daha güçlü yoksa İran mı? İşte detaylar...
İşgalci İsrail, uzun süredir tehdit ettiği İran'ı gece saatlerinde vurdu. Saldırıda çok sayıda üst düzey komutan hayatını kaybetti. İran, nükleer tesislerini de hedef alan İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu.
DONALD TRUMP: GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ
İsrail hedef aldığı 6 noktada nükleer santralleri ve uranyum madenlerinin yanı sıra uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesislerini hedef aldı. ABD saldırılarda kendilerinin bir rolü olmadığını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump "Gerekirse İsrail'i savunacağız" açıklamasını yaptı.
İRAN MÜZAKEREDEN ÇEKİLDİ
Saldırının ardından İran, ABD ile yapılan nükleer müzakerelerden çekildiğini duyurdu. İsrail de İran'ın 100'den fazla drone ile saldırı düzenlediğini, misillemelere hazır olduklarını bildirdi.
İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
İran misillemesini bekleyen İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu saldırının başlangıç olduğunu söyledi ve İran'ı vurmaya devam edeceklerini belirtti.