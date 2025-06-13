BIST 9.186
DOLAR 39,43
EURO 45,51
ALTIN 4.340,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı - Resim: 0

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de yayın gelirinde hangi takım kaç lira aldı belli oldu
Süper Lig'de yayın gelirinde hangi takım kaç lira aldı belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırına tepki
Türkiye'de "deprem üretme zamanı gelmiş" 30 fay belirlendi
Türkiye'de "deprem üretme zamanı gelmiş" 30 fay belirlendi
Netanyahu durmayacağını açıkladı! 'Yükselen Aslan' operasyonu sürecekmiş
Netanyahu durmayacağını açıkladı! 'Yükselen Aslan' operasyonu sürecekmiş
İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!
İsrail'in vurduğu İran'da öldürülen üst düzey isimler belli oldu!
Bayramda 40 binden fazla otobüs seferi denetlendi, firmalara 25,8 milyon lira ceza kesildi
Bayramda 40 binden fazla otobüs seferi denetlendi, firmalara 25,8 milyon lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla ilgili konuştu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla ilgili konuştu
Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Sivas'ta deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
İsrail'in İran'a saldırısı! AJet 3 ülkeye uçuşlarını iptal etti
İsrail'in İran'a saldırısı! AJet 3 ülkeye uçuşlarını iptal etti
Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı
Türkiye, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını kınadı
İsrail sadece havadan bombalamamış deniyor ki MOSSAD gizlice İran'a sızmış ve...
İsrail sadece havadan bombalamamış deniyor ki MOSSAD gizlice İran'a sızmış ve...