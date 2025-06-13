BIST 9.111
DOLAR 39,44
EURO 45,47
ALTIN 4.339,82
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Abone ol

Kırsal Kovalı Mahallesi civarında dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22) için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Resim: 0

Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı?
Foto Galeri Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı
Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı
TCMB'den 'küresel ticarete entegrasyon güçlendi' analizi
TCMB'den 'küresel ticarete entegrasyon güçlendi' analizi
Türkiye Finans'tan yeni müşterilere özel avantajlı getiri oranı
Türkiye Finans'tan yeni müşterilere özel avantajlı getiri oranı
Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirildi
Bitlis'te 2 yıl önce damadını öldürerek İran'a kaçan zanlı Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da LGS sınavına girecek adaylara ücretsiz toplu ulaşım müjdesi
İstanbul'da LGS sınavına girecek adaylara ücretsiz toplu ulaşım müjdesi
Yazın gözlerinizi bu tehlikelere karşı koruyun! Sakın lensle denize girmeyin
Yazın gözlerinizi bu tehlikelere karşı koruyun! Sakın lensle denize girmeyin
Quick Finans ve DAF Trucks Türkiye arasında stratejik işbirliği
Quick Finans ve DAF Trucks Türkiye arasında stratejik işbirliği
İsrail'in İran saldırısı... Çin ve Rusya tavrını belli etti! Peş peşe açıklamalar
İsrail'in İran saldırısı... Çin ve Rusya tavrını belli etti! Peş peşe açıklamalar
Sompo Sigorta, "EHOM 2025 Buluşması"nda iş ortaklarıyla bir araya geldi
Sompo Sigorta, "EHOM 2025 Buluşması"nda iş ortaklarıyla bir araya geldi
n11'in DMSF Holding'e devri tamamlandı
n11'in DMSF Holding'e devri tamamlandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı
Süper Lig'de yayın gelirinde hangi takım kaç lira aldı belli oldu
Süper Lig'de yayın gelirinde hangi takım kaç lira aldı belli oldu