Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.Abone ol
Kırsal Kovalı Mahallesi civarında dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22) için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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