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Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı

Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

"İsrail tarafından İran'a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz; İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullanan Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliğinin, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal aldığına işaret etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsrail'in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir. Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır. Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz."

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