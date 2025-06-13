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Türkiye Finans'tan yeni müşterilere özel avantajlı getiri oranı

Türkiye Finans'tan yeni müşterilere özel avantajlı getiri oranı

Türkiye Finans, müşterilerinin birikimlerini değerlendirirken aynı zamanda vade bozulmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyan Günlük Hesap ürününü tanıttı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, karz akdine dayalı Günlük Hesap, müşterilere katılım bankacılığı prensiplerine uygun şekilde getiri sağlarken, hesaptan para çekilmesi durumunda da vade bozulmuyor.

Türkiye Finans Mobil üzerinden yeni müşteri olan kullanıcılara özel sunulan kampanya kapsamında, yüzde 53'e varan getiri oranlarıyla müşterilerin tasarrufları, Katılım Finans ilkelerine uygun olarak değerlendiriliyor. Ayrıca temel bankacılık hizmetlerinden de masrafsız şekilde yararlanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bireysel ve Kobi Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, dijitalleşmenin sunduğu imkanları, müşterilerinin birikim yapma ve anlık ihtiyaçlarını karşılama süreçlerinde kolaylık ve hız sağlamak amacıyla kullandıklarını belirtti.

Karz akdine dayalı Günlük Hesap ürünüyle müşterilerinin hem tasarruflarını değerlendirmelerine hem de acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyan esnek ve yenilikçi bir çözüm sunduklarını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Vade bozulmadan para çekilebilme özelliği ve yüzde 53'e varan getiri oranı ile müşterilerimize önemli bir avantaj sağlıyoruz. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda geliştirdiğimiz bu ürünümüz, dijital kanallar üzerinden sunulan masrafsız bankacılık hizmetleriyle birleşerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye Finans olarak müşteri deneyimini sürekli geliştirme hedefimiz doğrultusunda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz."

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