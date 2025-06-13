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İsrail durmuyor! İran'a art arda saldırılar, havalimanı çevresinde patlamalar...

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. İsrail saat 11.00 itibariyle hava saldırılarının tamamlandığını bildirdi. İsrail'in açıklamasından sonra İran medyası yeniden saldırı düzenlendiğini bildirdi.

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 İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine İsrail'in yeniden saldırı düzenlediği bildirildi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların İsrail'in saldırılarından kaynaklandığı ve Tebriz'deki havalimanının çevresinin hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan   İsrail'in, İran'ın orta bölgesinde yer alan Şiraz kenti ve Irak sınırı ile Basra Körfezi'ne komşu Huzistan eyaletine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail durmuyor! İran'a art arda saldırılar, havalimanı çevresinde patlamalar... - Resim: 0

İsrail, İran'ın Natanz'daki Nükleer Tesisine yeniden saldırı düzenledi

 İsrail'in, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesisine yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı Natanz'daki nükleer tesise yeniden saldırdığını duyurdu.

İran, İsrail'in saldırıları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Hava yolu şirketleri bölgeye uçuşları iptal etti

 Uluslararası bazı hava yolu şirketleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgeye yapılan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre, İsrail’in İran'a saldırısının ardından sivil uçaklar iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı bıraktı.

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