Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da gerçekleştirdiği buğday hasadı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı, her yerde üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

Bakan Yumaklı, 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın bu süreçte tamamlandığını, Batman'da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesine hibe desteğinin olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 64 milyon liralık bir bedeli var bunun. Yatırıma dönüşü 150 milyon lira civarında olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BATMAN'A 1 MİLYAR LİRAYA YAKIN DESTEK VERİLDİ

Bakan Yumaklı, "Batman'ın da içinde yer aldığı 14 ilimize 23 yılda 32 milyar liralık hibe desteği verildi. Bunun sadece 1 milyar liraya yakını Batman'a verildi. Dolayısıyla bu bereketli toprakların üretimin sürdürülebilirliği anlamdaki potansiyelini ortaya çıkarmak için bu katkılarımız devam edecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç yok. Tabi hasadın ilerleyen dönemlerinde de bunu göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Modern şartlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım çalışmalarını gerçekleştirmesi için Batman'da bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin Batman Başmüdürlük binasını da hizmete alacağız.

Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."