İran saldırıları nedeniyle Madleen Gemisi'nin 3 aktivisti İsrail’de kaldı

Madleen gemisindeki üç insan hakları aktivisti, İran gerilimi nedeniyle iptal edilen uçuşlar yüzünden sınır dışı edilemedi. Aktivistler halen İsrail’in Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutuluyor.

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İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından uluslararası uçuşlarda yaşanan iptaller, Gazze’ye yardım amacıyla yola çıkan Madleen gemisinden alıkonulan üç insan hakları aktivistinin İsrail’de kalmasına yol açtı.

İsrailli hak örgütü Adalah, Hollandalı Marco van Rennes ile Fransız vatandaşları Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin halen Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde tutulduğunu açıkladı. Örgüt, sınır dışı için planlanan uçuşların İsrail-İran gerilimi nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Adalah avukatlarının gözaltındaki aktivistlerle görüşme talebinde bulunduğu da aktarıldı.

Gazze ablukasını kırmak ve yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da İtalya’dan hareket eden Madleen adlı yelkenli, 9 Haziran sabahı İsrail ordusunun müdahalesiyle durdurulmuş, gemideki 12 gönüllü gözaltına alınmıştı. Bunlardan 4’ü 10 Haziran’da sınır dışı edilmişti.

Ancak İran’a yönelik saldırılarla başlayan bölgesel kriz nedeniyle kalan 3 aktivistin sınır dışı süreci askıya alındı. Aktivistlerin durumuna ilişkin uluslararası hukuki destek çağrıları sürüyor.