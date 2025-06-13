İşyerleri kapatıldı, ATM'lerde para kalmadı! İsrail, İran'ın misillemesine kısıtlamalarla hazırlanıyor

İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından olağanüstü hal ilan eden İsrail, İran'ın misillemelerine kısıtlamalarla hazırlanıyor.

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İran'dan gelmesi muhtemel misillemeler nedeniyle Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın olağanüstü hal ilan etmesinin ardından ülkede, ek tedbirler alındı.

Eğitim kurumları ve işyerleri kapatıldı

Bu kapsamda eğitim kurumları ve işyerleri kapatılırken toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi.

Sosyal medyada İran'dan gelecek saldırı korkusuyla İsraillilerin sığınaklara çekilmeden önce erzak depolamak için marketlerdeki rafları boşalttığı bazı videolar paylaşıldı.

ATM'lerde para kalmadı

İsraillilerin nakit para çekmek için bankalara akın etmesi üzerine çok sayıda ATM'de para kalmadığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm İsraillilerin talimatlara uyması ve korunaklı alanlarda kalması uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sabah yaptığı açıklamada, İsraillilerin alışık olduklarından çok daha uzun süre sığınaklarda kalması gerekebileceğini belirtmişti.