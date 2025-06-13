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Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu

Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki kardeş alacak nedeniyle kavgaya tutuştu. Kardeşlerin kavgasını ayırmak isteyen çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32) silahla vurularak hayatını kaybetti.

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Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.

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