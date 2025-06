Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı

Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker, vefatının 13’üncü yılında, Yıldız Holding’de düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Sabri Ülker’in Topkapı Fabrikasındaki çalışma odası orijinal eşyaları ve dekorasyonu korunarak Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

Cumhuriyet’in ilk kuşak sanayicilerinden, Türkiye’nin öncü girişimcisi merhum Sabri Ülker için Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi & pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker başta olmak üzere Ülker ailesi ile Yıldız Holding ve şirketlerinden yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Etkinlik kapsamında edilen dualardan sonra, Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde “Sabri Ülker’in Hayatı” söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, merhum Sabri Ülker’in Kırım’dan Türkiye’ye göç ettikten sonra başlayan girişimcilik yolculuğu, iş ahlakına verdiği önem, Ülker markasıyla sektörde hayata geçirdiği ‘ilk’ler ve aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılmasına öncülük ettiği değerler ele alındı.

Sabri Ülker’in Topkapı fabrikasında uzun yıllar çalışmalarını yürüttüğü oda, orijinal eşyaları ve dekorasyonu korunarak taşındığı Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

Murat Ülker: Yıldız Holding’de attığımız her adımda Sabri Ülker’in mirasına sahip çıkıyoruz

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi & pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, babası Sabri Ülker’in hayat felsefesini şöyle anlattı: “Babam bize en çok şunu öğretti: Bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir. Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı. Hep ‘İnsanlardan beklediğin işi önce kendin yap’ derdi. Ben kamyon yüklemekten üretim hattında çalışmaya, kaliteden satın almaya kadar her aşamada yer aldım. Bu bana sadece işi değil, sorumluluk almayı ve birlikte yol yürümeyi öğretti.”



Murat Ülker sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam, ‘Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır’ derdi ve en çok çocukların ‘Bisküvici Dede’si olmaktan mutluluk duyardı. Kurucusu olduğu markamız artık global arenada ve bugün yalnızca ailemizin değil, tüm Türkiye’nin iftihar ettiği markası konumunda. Babamın en çok inandığı şey şuydu: Mutlu et, mutlu ol. Biz Yıldız Holding’de her gün onun değerlerini yaşatmaya, mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Babamı her zaman sevgi, özlem ve minnetle anıyorum.”



Sabri Ülker’in Hayatı konulu söyleşiye katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü: “Birlikte çalıştığımız yıllarda her çarşamba günü toplantılar yapardık. Bu toplantıların ilk gündem maddesi daima müşteri şikayetleri olurdu; nerede bir sorun yaşandıysa, nasıl çözüldüğünü detaylarıyla konuşurduk. Sabri Bey, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her şeyin önünde tutardı. ‘Mutlu et, mutlu ol’ anlayışıyla hareket eder, hep bize de bunu öğütlerdi. Biz de bugün onun açtığı yolda, aynı hassasiyet ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker: “Bugün burada dedemi ve onun değerlerini büyüklerimizin anlatımlarıyla dinlemek, bize en kıymetli mirasın kocaman bir aileye sahip olmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu kültürü yaşatan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için Sabri Bey sadece dedem değil, aynı zamanda büyük bir öğretmendi. Yaz aylarında evde olduğum zamanlarda bile, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini görürdüm. Onun disiplinini, çalışma azmini ve işine duyduğu tutkuyu birebir gözlemleyerek öğrendim. Bugün de ondan aldığım bu vizyon, girişimci ruh ve çalışma disiplini yolumu aydınlatıyor, aynı sorumlulukla onun mirasını geleceğe taşımayı sürdürüyoruz.” dedi.



Sabri Ülker’in damadı ve yardımcısı Orhan Özokur: “Sabri Bey, prensip sahibi kişiliğiyle ailesi ve işi arasında ömrünü geçirmiş, tevazuyu her zaman ön planda tutmuş bir insandı. İş hayatındaki mücadele azmi, hak ve hukuk anlayışı, rakiplerine dahi dostça yaklaşımıyla bizlere her zaman örnek oldu. Damadı olarak onunla uzun yıllar omuz omuza çalışmaktan her zaman onur duydum. Onun emanetini, aynı sevgi ve bağlılıkla yaşatmayı sürdüreceğimize gönülden inanıyorum.”

Sabri Ülker ile uzun yıllar mesai yapan yakın çalışma arkadaşları ve dostları da söyleşide anılarını paylaştılar.

Necdet Buzbaş: “Sabri Bey kaliteye ve sürekli öğrenmeye büyük önem verirdi. Dünyada neler olup bittiğini yakından takip eder, yenilikleri not ederdi. Onun vizyonu sayesinde, kalite yönetimi ve üretimde dünya standartlarını yakalamak için büyük adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada bu vizyonun izleri hâlâ yolumuzu aydınlatıyor.”

Şener Astan: “Sabri Bey işini tutkuyla sahiplenir, detaylara gösterdiği özenle çevresine örnek olurdu. Tanıtım ve reklam konusunda da öncüydü; markamızı geleceğe taşıyan adımları cesaretle atmamızı sağladı. Onun ileri görüşlü yaklaşımı, Ülker’in bugünlere gelmesinde belirleyici oldu.”

Zeki Ziya Sözen: “Sabri Bey’den en çok öğrendiğim şey adaletli paylaşım ve müzakere etiğiydi. ‘Almayacaksan gücüm yetmiyor de; ama karşı tarafı küçük düşürme’ derdi. Hep dürüst ve hakkaniyetli olmayı, iş ortaklarımızla güvene dayalı ilişkiler kurmayı öğretti. Bugün de bu ilkeler bizim temel değerlerimizi oluşturuyor.”

Rıfat Hassan: “Sabri Bey işin her aşamasına titizlikle hâkim olur, üretimde ve yatırımlarda en ince detaya kadar düşünürdü. Ambalajdan makine yatırımlarına kadar her adımda ülkemize katma değer sağlayacak çözümler geliştirmeye önem verdi. Onun cesareti ve kararlılığı sayesinde birçok ilki gerçekleştirdik.”

Adem Sezer: “33 yıl boyunca Sabri Bey’den çalışkanlık, zaman yönetimi ve insanlara karşı duyarlılığı öğrendim. Çalışanlarını ailesi gibi görür, yardım isteyen herkese el uzatırdı. Onun insana ve emeğe gösterdiği saygı, bugün kurum kültürümüzün temel taşlarından biri oldu.”

Abdurrahman Çinbaşı: “Sabri Bey her çalışanın işini kendi işi gibi sahiplenmesini isterdi. Detaylara gösterdiği titizlikle hem üretimde hem maliyet hesaplarında hep en doğrusunu arardı. Bizlere yalnızca işi değil, zamanı yönetmeyi ve sorumluluk almayı da öğretti.”