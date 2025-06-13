BIST 9.111
DOLAR 39,44
EURO 45,47
ALTIN 4.339,82
HABER /  GÜNCEL

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda

Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu devirlerinde gerçek satış bedelini gizleyenlere yönelik başlattığı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, rayiç bedelin altında satış beyan edenlerin izini yazılım taramalarıyla tespit ediyor. Son gelişmelere göre, gerçek rakamı gizleyen ev sahiplerini ağır para cezaları bekliyor.

Abone ol

Büyükşehirlerde taşınmaz satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki uçurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yılda yapılan yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden inceleniyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

İFADEYE ÇAĞRILAR BAŞLADI, YAZILI TEBLİGATLAR GÖNDERİLİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler için yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca taraflar, ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın yapıldığı bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüphe uyandıran işlemlerde cezai süreç hızla işliyor.

Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcıyla satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığını ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını açıkladı.

E-DEVLET'ten sorgulama

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyardı.

Cezalar kapıda

Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenleri yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcı hem satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermemekte kararlı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu
Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu
AK Parti'den Ferdi Zeyrek sonrası yapılacak seçimle ilgili karanını açıkladı
AK Parti'den Ferdi Zeyrek sonrası yapılacak seçimle ilgili karanını açıkladı
İran saldırıları nedeniyle Madleen Gemisi'nin 3 aktivisti İsrail’de kaldı
İran saldırıları nedeniyle Madleen Gemisi'nin 3 aktivisti İsrail’de kaldı
İşyerleri kapatıldı, ATM'lerde para kalmadı! İsrail, İran'ın misillemesine kısıtlamalarla hazırlanıyor
İşyerleri kapatıldı, ATM'lerde para kalmadı! İsrail, İran'ın misillemesine kısıtlamalarla hazırlanıyor
Dev banka açıkladı! Altın ve gümüş için yeni yükseliş tahmini...
Dev banka açıkladı! Altın ve gümüş için yeni yükseliş tahmini...
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatacak!
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün hesaplara yatacak!
Trump'tan İsrail-İran değerlendirmesi: Daha kötüsü olacak
Trump'tan İsrail-İran değerlendirmesi: Daha kötüsü olacak
İsrail durmuyor! İran'a art arda saldırılar, havalimanı çevresinde patlamalar...
İsrail durmuyor! İran'a art arda saldırılar, havalimanı çevresinde patlamalar...
İsrail gerilimi tırmandırıyor çıldırtan Mescid'i Aksa kararı
İsrail gerilimi tırmandırıyor çıldırtan Mescid'i Aksa kararı
Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı
Fahrettin Altun İsrail'in İran saldırısını kınadı
TCMB'den 'küresel ticarete entegrasyon güçlendi' analizi
TCMB'den 'küresel ticarete entegrasyon güçlendi' analizi