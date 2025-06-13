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Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi

Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi

İsrail’in İran’a yönelik art arda saldırılar düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump açıklamada, ''İsrail'in saldırısı mükemmeldi'' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında ABC News Washington Muhabiri Jonathan Karl’a İsrail'in İran'a yönelik art arda yaptığı saldırıları değerlendirdi. Trump, saldırı “Bence bu mükemmel” diyerek takdir etti. 

“Onlara bir şans verdik ve bunu kullanmadılar”

 ABD BaşkanıTrump, verdiği demekte İran'ı kastederek,  “Onlara bir şans verdik ve bunu kullanmadılar” dedi.  Trump, sözlerinde İsrai'in yaptıığ saldırıyı takdir ederek,  “Güçlü, çok güçlü bir şekilde vuruldular. Daha fazlası, çok daha fazlası gelecek” açıklamasında bulundu. 

Trump, ABD’nin herhangi bir şekilde saldırıya katılıp katılmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta ise, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum” dedi. 

"İran'a anlaşma için şans üzerine şans verdim"

Trump, bu açıklamanın öncesinde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden de paylaşımda bulundu. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerine işaret eden Trump, “İran’a anlaşma yapmak için şans üzerine şans vermiştim. Onlara en güçlü ifadelerle ‘bunu yapın gitsin’ demiştim. Ama ne kadar denediysem de ve buna ne kadar yaklaşmış olsak da bunu halledemediler” dedi. 

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