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Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın

Çanakkale'de, bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç. ve avukatı ile Zeliha'nın babası Satılmış Güneş, annesi Gülsüm Ekici Güneş ve ailenin avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, Sezai Ç'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan 2024'te bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi, 30 Nisan 2024'te memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

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