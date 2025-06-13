ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi

İsrail'e, İran'a düzenlediği son saldırılar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcıları tarafından "yeşil ışık" yakıldığı öne sürüldü.

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Axios sitesinin ismi açıklanmayan iki İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump ve yardımcılarının İsrail'in saldırısına "karşı çıkıyormuş" gibi davrandıkları ancak "özel olarak karşı çıkmadıkları" iddia edildi.

Haberde, İsrail'in "yakın gelecekte İran'ı bir saldırı olmayacağına inandırarak hedef listesindeki İranlıların yeni yerlere hareketinin engellenmek" istediği ileri sürüldü.

Saldırı sonrası ilerleyen saatlerde "tüm bunların Washington ile koordineli gerçekleştirildiği" iddia edilen haberde, İsrailli yetkiliye dayandırılan "ABD'den net yeşil ışık aldık." şeklindeki açıklamaya yer verildi.

İsrail'in son düzenlediği saldırıların "1979 devriminden bu yana İran rejimine en büyük darbe" olarak nitelendirildiği vurgulanan haberde, ABD tarafının ise bu iddiaları doğrulamadığı belirtildi.